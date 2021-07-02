​​​​​​​القوات الاميركية تغادر أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان

وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير إن القوات الأميركية أخلت اليوم الجمعة واحدة من أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان في إطار اتفاق السلام مع طالبان.

ونقلت رويترز عن مسؤول أمني أميركي تأكيده أن "الجنود الأميركيين وأفراد قوات الأطلسي غادروا" القاعدة التي تعتبر واحدة من أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان.

ولم يتم تحديد متى غادرت القوات القاعدة الواقعة على بعد خمسين كيلومترا شمال كابل.

وقال مسؤول أمني كبير طلب عدم نشر اسمه "جميع الجنود الأميركيين وأفراد قوات حلف شمال الأطلسي غادروا قاعدة باغرام الجوية".

وينهي إغلاق قاعدة بجرام الجوية، التي تبعد 40 ميلاً إلى الشمال من كابول، الوجود العسكري الأمريكي في أهم قاعدة جوية في أفغانستان. وكانت القاعدة تستخدم بشكل متكرر لشن ضربات جوية على حركة طالبان وغيرها من الجماعات الإسلامية المتشددة في الحرب الأفغانية المستمرة منذ 20 عامًا.

(د ع)