​​​​​​​القوى الأوروبية والسعودية قلقة من خطوة إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 %

وأعربت القوى الأوروبية، يوم الأربعاء، عن "قلقها البالغ" إزاء تحرّك إيران لزيادة تخصيب اليورانيوم إلى 60 % ردًا على ما وصفته طهران بهجوم إسرائيل على منشأة نووية رئيسة، بحسب وكالة فرانس برس.

وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عبر بيان مشترك أصدرته الدول الثلاثة، إنّ الإعلان "مؤسف" في وقتٍ استؤنفت فيه المحادثات التي ضمت الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وأوضح البيان، أنّ تحركات إيران تتعارض مع الروح البنّاءة في المحادثات الأخيرة، وأنه لا مبررات منطقية لتخصيب إيران اليورانيوم لـ60% لاستخدام مدني، فتخصيب إيران اليورانيوم بنسبة 60% خطوة مهمّة للحصول على سلاح نووي، وأنّ إضافة إيران 1000 جهاز طرد مركزي في نطنز سيرفع قدرتها على التخصيب .

وفي إشارة محتملة إلى الهجوم على مصنع نطنز، قالوا إنّهم رفضوا أيضًا "جميع الإجراءات التصعيدية من قِبل أي جهة فاعلة"، بحسب البيان.

وفي سياقٍ متصل، دعت الخارجية السعودية عبر بيان أصدرته، اليوم الاربعاء، لتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقراراها للمزيد من التوتر، وأنّ المملكة تتابع بقلق تطورات برنامج إيران النووي وآخرها الإعلان عن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، بحسب وكالة واس السعودية.

وأكدت الخارجية السعودية أهمية توصّل المجتمع الدولي إلى "اتفاق بمحددات أقوى وأطول"، وبما يعزّز إجراءات الرصد والمراقبة، ويضمن منع إيران من الحصول على الترسانة النووية أو تطوير القدرات اللازمة لذلك، و"يأخذ بعين الاعتبار قلق دول المنطقة العميق من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ومن ضمنها برنامجها النووي".

(م ش)