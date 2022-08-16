​​​​​​​القصف التركي يستهدف المرافق الخدمية ويتسبب بخروج مطاحن كوباني عن الخدمة

يقصف جيش دولة الاحتلال التركي بالمدفعية والرشاش مدينة كوباني وريفها منذ صباح اليوم، ولا تزال عمليات القصف مستمرة حتى اللحظة.

واستهدف القصف التركي شركة المطاحن في مركز المدينة، مما تسبب بتدمير المولدات وخروج المطاحن عن الخدمة.

الرئيسة المشتركة لشركة تطوير المجتمع الزراعي في إقليم الفرات، كلستان شيخ أحمد، أدانت هذا العمل الجبان، واعتبرته عملاً مقصوداً يهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وناشدت الأهالي بعدم التأثر بمثل هذه الأعمال الجبانة؛ لأن شركة المطاحن تمتلك احتياطياً من مادة الطحين، وعمل كهذا لن يؤثر على تقديمهم الخدمات للأهالي.

أكدت كلستان شيخ أحمد، أنهم خلال مدة قصيرة سيعيدون تصليح المولدات ويعيدون المطاحن للخدمة.

وكان جيش دولة الاحتلال التركي قد استهدف في قصفه الأحياء والمواقع المكتظة بالسكان، حيث استهدفت قذائفه مشفى وجامعة كوباني وشركة المطاحن فيها.

ويشار إلى أن طفلاً باسم عبد محمد حجي (12 عاماً)، استشهد متأثراً بجراحه جراء القصف التركي على قرية زورافا غرب كوباني، فيما أصيب 4 أشخاص آخرون.

(ن ك/د)

ANHA