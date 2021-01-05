​​​​​​​القصف التركي يعرقل الوصول إلى المخزون الاستراتيجي من القمح لأهالي عين عيسى

وتتعرض صوامع المشيرفة عين عيسى لقصف يومي من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وذلك منذ أكثر من 6 أسابيع متواصلة.

وتقع صوامع المشيرفة عين عيسى التي تبلغ قدرتها الاستيعابية 12 ألف طن شمال الناحية بـ 2 كيلو مترًا، على بعد 500 مترًا من الطريق الدولي m4، وقد خُزّن فيها لهذا العام قرابة 5400 طن، كمخزون استراتيجي للناحية.

وتستجر الجهات المعنية ما يقارب الـ 650 طن شهريًّا من هذه الصوامع، لرفد الأفران الـ 6 في ناحية عين عيسى بمادة الطحين.

وبحسب الجهات المعنية، فإنه ومنذ الـ 18 من الشهر المنصرم لم يتمكنوا من الوصول إلى منطقة الصوامع بسبب تعرضها للقصف من قبل المحتل التركي ومرتزقته بشكل يومي، وتعمل هذه الجهات على تعويض النقص باستجرار مادة الطحين من ناحية الجلبية التابعة لمقاطعة كوباني.

هذا وتعتبر صوامع المشيرفة عين عيسى الصومعة الوحيدة المتبقية في ريف مقاطعة كري سبي بعد احتلال تركيا لكل من صوامع" الشركراك، والدهليز، والصخرات"، وتقدّر الكمية المتبقية فيها بـ 2100 طن.

وتجدر الإشارة إلى أن القصف التركي الأخير المتعمد على صوامع المشيرفة عين عيسى قد أدى إلى أضرار كبيرة في الكابلات والمحولات الكهربائية التي تغذيها في عملية التخزين، وقد قوبلت جميع الطلبات التي قدّمتها مديرية الكهرباء في الناحية إلى القاعدة الروسية بحماية ورش الطوارئ لإصلاح الأعطال في الصومعة بالرفض.

(ج)

ANHA