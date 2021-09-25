ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان جولة جديدة من القصف الجوي صباح اليوم، تمثّلت بشن المقاتلات الروسية لأكثر من 5 غارات على مناطق في محيط وأطراف الفوعة في ريف إدلب الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

كما استهدفت طائرة مسيّرة يرجح أنها روسية أطراف البارة في جبل الزاوية، جنوب إدلب، ولا معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وبذلك يرتفع إلى 191 تعداد الغارات الروسية على المنطقة المسماة "خفض التصعيد" منذ مطلع أيلول الجاري، توزعت على النحو الآتي: 145 غارة جوية على إدلب، 25 غارة جوية على اللاذقية، وغارتين على ريف حماة، و19 غارة جوية على مواقع في حلب.

(ش ع)