​​​​​​​القصف المتبادل مستمر: تقديرات بتوسع التصعيد العسكري في غزة

ذكر مراسلنا أن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات "عنيفة جدًّا"، دمر فيها مراكز حكومية "ومنازل لقادة حماس"، وفق إعلانه، إلى جانب غارات استهدفت شوارع وبنى تحتية في القطاع. وقال ‏المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، "طائرات الاحتلال دمرت جميع مباني مقر قيادة الشرطة (الجوازات) وسط قطاع غزة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "استهدف نحو 500 موقع، واغتال العشرات من عناصر الفصائل في غزة، بعد أن تلقى أوامر من القيادة السياسية بمواصلة عملياته وتوسيعها، كما صادق وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، على استدعاء 5 آلاف جندي من الاحتياط لدعم الجبهة الداخلية وشعبة العمليات".

على صلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: "استشهاد 35 فلسطينيًّا، بينهم 12 طفلًا و3 نساء وإصابة 233 جراء الهجوم الإسرائيلي على غزة"، مضيفة "الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة: 43% من ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة هم من الأطفال والنساء جراء الاستهداف المتعمد لمنازل المواطنين الآمنين والأحياء السكنية المكتظة".

فيما أعلن الجيش "الإسرائيلي": "أن أكثر من 1000 صاروخ أطلق من قطاع غزة حتى الآن، وصلت حتى تل أبيب وبئر السبع".

فيما قتل نحو 5 إسرائيليين في الضربات الصاروخية، وأصيب قرابة 30 آخرين بجراح مختلفة، بحسب تقارير إسرائيلية.

في السياق، تحدثت تقارير إسرائيلية أن إسرائيل رفضت مقترحًا من الأمم المتحدة لتهدئة التصعيد، ويقدر مراسلنا أن الساعات القادمة قد تشهد تحوّلًا في مسار التصعيد إثر زيادة الضربات الإسرائيلية للمنشآت والبنى التحتية في غزة، وهي الخطوة التي لا تزال تحذر منها الفصائل الفلسطينية.

(ع م)