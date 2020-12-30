​​​​​​​القرار... تنفيذه مستمر والأسر تذهب لمنازلها

تُسيّر الرحلات الجديدة تجري تنفيذًا للقرار الذي أصدرته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الـ 10 من تشرين الأول الفائت بناءً على الاجتماع المنعقد بتاريخ 5 تشرين الأول 2020 بينها وبين مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة الداخلية.

وتجمّع، اليوم، العشرات من نازحي مدينتي الرقة والطبقة الذين هربوا من بطش مرتزقة داعش، في الساحة المخصصة للخروج، منتظرين السيارات التي ستقلّهم إلى مدنهم.

وتعتبر هذه الدفعة الـ9 من النازحين الراغبين بالخروج من المخيم، وذلك بعد استكمال أوراقهم الثّبوتية، والتأكّد من أنّهم يتبعون للمنطقة التي يودّون الذّهاب إليها.

سُيّرت دفعات كثيرة من مخيم الهول قبل أشهر، وتضمّنت الآلاف من الأسر السورية النازحة، وكانت تجري مجملها عبر كفالات تُقدّم من قبل وجهاء وشيوخ العشائر.

الدّفعة التي تخرج اليوم تشمل /111/ أسرة مؤلّفة من 385 شخص، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وينحدرون من منطقتي الطبقة والرقة.

وحسب إدارة المخيم هذه الرّحلات ستستمرّ طالما هناك نازحون يودّون الخروج من المخيم والذّهاب إلى مدنهم وقراهم، ولكن بشرط تقديم إثباتات تؤكّد صحّة كلامهم.

وكلّ دفعة يرافق العشرات من أعضاء قوى الأمن الداخلي الرحلة وتحرسها لحين وصولها إلى وجهتها بأمان، وتسليمهم إلى ذويهم.

هذا وكانت الدّفعة الـ8 خرجت من المخيم في الـ21 من شهر كانون الأول الجاري.

(هـ ن)

ANHA