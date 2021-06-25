​​​​​​​القمة الأوروبية تمدد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لنصف عام

وفي تصريح مصدر عن وفد إحدى الدول الأوروبية بالمجلس الأوروبي قوله، اليوم الجمعة: "نعم، تم أثناء مناقشة المسألة الروسية بحث قضية تنفيذ اتفاقيات مينسك (حول تسوية النزاع في شرق أوكرانيا). واتفق الجميع على أنه لا يوجد هناك أي تقدم جدي في هذا المجال. وبالعكس فقد شهدنا في الأشهر الأخيرة وقوع أحداث مزعجة على الحدود الروسية الأوكرانية. ولذلك لم يعارض أحد تمديد العقوبات (ضد روسيا) لمدة 6 أشهر إضافية" بحسب ما أفادت وكالة "تاس" الروسية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عام 2014 عقوبات ضد روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا.

واتخذ الاتحاد الأوروبي قرارات حول توسيع وتمديد العقوبات كل عام. كما تم تعليق المحادثات مع روسيا حول نظام إلغاء تأشيرة الدخول، وفرض حظر دخول أراضي دول الاتحاد على عدد من المسؤولين الروس إلى جانب تجميد حساباتهم في المصارف الأوروبية، بالإضافة إلى العقوبات التجارية والمالية والعسكرية.

ورداً على ذلك فرضت روسيا إجراءات مماثلة، وحظراً على توريد المواد الغذائية من بلدان الاتحاد الأوروبي.

(د ع)