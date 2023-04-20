​​​​​​​القضاء التونسي يصدر أمراً بسجن الغنوشي

أفادت المحامية منية بوعلي الخميس، بأن قاضي تحقيق تونسي قد أمر بسجن زعيم حزب النهضة الإخواني راشد الغنوشي، بتهمة "تآمره على أمن الدولة الداخلي" بعد ساعات من بدء التحقيق معه.

ومن جانبه، أفادت شبكة فرانس24، بأن "قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس أصدر صباح اليوم، بطاقة إيداع بالسجن بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي".

وأكّد الحساب الرسمي لحزب النهضة على تويتر الحكم الصادر بحق زعيمه.

وذكر مسؤول في وزارة الداخلية أن توقيف الغنوشي جاء بعد "تصريحات تحريضية"، وكان الغنوشي قد قال خلال اجتماع الأسبوع الماضي: "تونس من دون النهضة، بلا إسلام سياسي، من دون اليسار أو أي مكون آخر مشروع حرب أهلية"، وعلى إثر هذه التعليقات، ألقت الشرطة التونسية الإثنين، القبض على الغنوشي.

وبعد ساعات من إلقاء القبض عليه، داهمت قوات الشرطة مقر النهضة الرئيس في العاصمة وأخلته من كل الموجودين فيه.

وفي تشرين الثاني 2022، مثُل الغنوشي أمام قاضي التحقيق المتخصص بقضايا "الإرهاب" لاستجوابه في قضية تتعلق بتهم "تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق.

واستُدعي الغنوشي أيضاً في 19 تموز الفائت؛ للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد.

(م ش)