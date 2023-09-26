​​​​​​​القضاء على6 محتلين في عمليات نفذت لذكرى الشهيدتين سارا وروكن

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم الاثنين، بياناً إلى الرأي العام، حول عمليات للكريلا، ضد جيش الاحتلال التركي، في مناطق الدفاع مديا بباشور كردستان.

وقال المركز في بيانه: "نفذت الرفيقتان سارا تولهلدان غويي، الاسم (دلدار أوربر) وروكن زلال (فرمز حسين) عملية فدائية ضد جيش الاحتلال التركي في منطقة ماردين، مساء 26 أيلول 2022، وبثتا خوفاً كبيراً في قلوب الأعداء، وفي الذكرى السنوية الأولى لهذه العملية الفدائية، نستذكر رفيقتَي دربنا تولهلدان غويي وروكن زلال بكل احترام ومحبة وامتنان وولاء.

سطرت كلتا المرأتين الكرديتين الحرتين، الفدائيتين سارا وروكن، اللتين وصلت الروح الفدائية الآبوجية بين صفوف الكريلا إلى ذروتها، ومثلتا هذه الروح في أعلى مستوياتها، كشهيدات العصر أمثال زيلان، لقد قادتا مقاومتنا وشعبنا، اسميهما على صفحات التاريخ، وكمقاتلي ومقاتلات حركة التحرر الكردستاني نعاهدهما على تقوية المقاومة أكثر من أجل الوصول إلى الموقف العظيم، الروح الفدائية، تكتيك الضربات، وعي التكتيك، العمليات المهيبة، الفن والرفاقية الحقيقية لرفيقاتنا الشهيدات الرياديات أمثال الفدائيتين سارا وروكن".

وأعلن المركز عن مقتل 6 جنود للاحتلال التركي وإصابة جنديين آخرين في سلسلة عمليات نوعية، نفذتها قوات الكريلا، استذكاراً لذكرى استشهاد الفدائيتين سارا وروكن.

المعلومات المفصلة حول عمليات الكريلا وهجمات جيش الاحتلال التركي، هي كالتالي بحسب البيان:

في منطقة زاب:

نفذت قواتنا الكريلا يوم 23 أيلول عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة كوري جارو، وأسفرت العملية عن مقتل جندي للاحتلال.

في منطقة الشهيد دليل غرب زاب:

استهدفت مقاتلاتنا الكريلا في وحدات المرأة الحرة – ستار يومي 24 و25 أيلول، جيش العدوان التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي، 14 مرة بواسطة أسلحتهن الثقيلة.

وفي 25 أيلول، استهدفت قواتنا الكريلا، المحتلين في ساحة المقاومة بتلة جودي مرتين بالأسلحة الثقيلة.

نفذت قواتنا الكريلا يوم 24 أيلول في تمام الساعة 16:00 عملية نوعية ضد جنود الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي بواسطة الأسلحة الثقيلة، وأسفرت هذه العملية التي نفذتها فرقنا المتحركة عن مقتل 3 جنود للاحتلال التركي وإصابة جنديين آخرين.

نفذت قواتنا يوم 25 أيلول في تمام الساعة 19:45 عملية قنص ضد جيش العدوان التركي أثناء تحركهم في ساحة المقاومة بتلة آمدية، قتل جندي تركي خلالها.

وفي يومي 25 و26 أيلول، استهدفت قواتنا الكريلا جيش الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة آمدية مرتين بالأسلحة نصف الآلية.

كما نفذت قواتنا الكريلا يوم 26 أيلول في تمام الساعة 02:20 عملية قنص ضد جيش الاحتلال التركي خلال تحركاتهم في ساحة المقاومة بتلة آمدية، وأدت العملية الناجحة إلى مقتل جندي محتل.

في منطقة متينا:

وجه مقاتلونا ومقاتلاتنا الكريلا يوم 24 أيلول الساعة 11:00 ضربات قوية لجنود الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة أورته، بواسطة الأسلحة الثقيلة.

وألحقت قواتنا الكريلا يوم 25 أيلول في تمام الساعة 14:30 ضربات قوية لجيش العدوان التركي أثناء استهدافهم أنفاق الحرب في ساحة المقاومة بتلة أورته بالقذائف، بواسطة الأسلحة الفردية ونصف الآلية.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

وقصفت مروحيات هجومية لدولة الاحتلال التركي يوم 24، 25، 26 أيلول، منطقة الشهيد دليل غرب زاب ومنطقة متينا.

كما قصف جيش العدوان التركي منطقة زاب، منطقة الشهيد دليل غرب زاب، متينا وخاكورك مرات عديدة بواسطة المدافع".

(سـ)