​​​​​​​القضاء على 7 من جنود الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم بياناً إلى الرأي العام، أكدت فيه مقتل 7 من جنود الاحتلال التركي، جاء فيه:

"* في 1 تشرين الأول في الساعة 03:00، استهدفت قواتنا جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في سيدا بالأسلحة الثقيلة.

وفي الساعة 08:00 من التاريخ نفسه، نفذت قواتنا عملية نوعية ضد جيش الاحتلال الذي تحرك أمام خنادق الحرب في ساحة المقاومة في سيدا.

* في 30 أيلول في الساعة 10:00، نفذت قواتنا عملية قنص ضد جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي، أسفرت عن مقتل جنديين تركيين.

وفي الساعة 15:00، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة جيش الاحتلال ووجهت ضربات موجعة لموقع الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة آمدية، بالأسلحة الثقيلة.

وما بين الساعة 14:35 و17:30، استهدفت قواتنا جيش الاحتلال الذي كان يحاول الوصول إلى خنادق الحرب في ساحة المقاومة في تلة آمدية، بالأسلحة الفردية، ما أسفر عن مقتل 3 جنود أتراك، وفي الوقت نفسه، نفذت قواتنا عملية نوعية ضد الاحتلال، أسفرت عن مقتل جنديين تركيين.

* في 29 أيلول في الساعة 12:00، استهدفت قواتنا جيش الاحتلال الذي كان يحاول حرق الإطارات أمام خنادق الحرب في ساحة المقاومة في تلة جارجل، بالأسلحة الفردية.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالمتفجرات المحظورة والغازات الكيماوية:

* في 29 أيلول في الساعة 09:00 و14:00، قصف جيش الاحتلال التركي خنادق الحرب في ساحة المقاومة في تلة جارجل في منطقة متينا 3 مرات بالغازات الكيماوية ومرة بالمسيّرة المحملة بالمتفجرات.

* في 30 أيلول في الساعة 08:35، 11:10، 11:15 و 11:30، قصف جيش الاحتلال خنادق الحرب في ساحة المقاومة في تلة آمدية في منطقة الشهيد دليل غرب زاب 5 مرات بالمسيّرات المحملة بالمتفجرات.

وفي الساعة 17:30، قصف جيش الاحتلال خنادق الحرب في ساحة المقاومة في تلة آمدية في منطقة الشهيد دليل غرب زاب 9 مرات بالمتفجرات المحظورة.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

* في 30 أيلول، قصفت الطائرات الحربية التركية مرة واحدة محيط نهر زي، 3 مرات ساحة نهر لولان في منطقة خاكورك، مرة واحدة ساحة كانيساركي في منطقة غاري، مرة واحدة ساحة المقاومة في تلة جارجل في منطقة متينا، ومرة واحدة ساحة المقاومة في تلة بهار في منطقة الشهيد دليل غرب زاب.

تعرضت مناطق زاب ومنطقة الشهيد دليل غرب زاب وخاكورك ومتينا للقصف بالمدافع.

(ل م)