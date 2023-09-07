​​​​​​​القضاء على 5 من مرتزقة تحرير الشام وإصابة 11 آخرين في منبج

حسب المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري فقد حاول مرتزقة الاحتلال التركي إلى جانب مرتزقة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) مرة أخرى الهجوم على نقاط المجلس في قرية عرب حسن، في الجهة الشمالية للمدينة.

وأكد المركز أن القوات تصدت للمحاولة وقتلت 5 من المرتزقة وأصابت 11 آخرين، وقد تركوا أسلحتهم وذخيرتهم خلفهم.

وكان قد افاد مراسلنا صباح اليوم، بوقوع العملية، وتمكن قوات مجلس منبج العسكري من إفشالها.

ويشن مرتزقة الاحتلال التركي هجمات عنيفة برية على منبج وتل تمر وعين عيسى، مع اعلان قوات سوريا الديمقراطية في 27 آب الفائت، إطلاق عملية "تعزيز الأمن" في دير الزور، ضد خلايا مرتزقة داعش النائمة، ومرتكبي الجرائم وتجار ومروجي المخدرات.

(ف)