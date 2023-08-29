​​​​​​​القضاء على 4 جنود للجيش التركي في مناطق الدفاع مديا

كشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم، عن حصيلة عمليات نوعية نفذتها القوات ووحدات المرأة الحرة، خلال الـ 10 أيام الفائتة، ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع مديا بباشور (جنوب كردستان)، عبر بيان، ذكر فيها كل عملية على حدة وتفاصيلها، جاء في نصه:

"في منطقة حفتانين:

في 21 آب، استولت مقاتلات وحدات المرأة الحرة خلال عملية نفذتها ضد جيش الاحتلال في ساحة خانتور على كاميرة مراقبة تابعة للاحتلال التركي.

في 25 آب في الساعة 07:00، استهدفت قواتنا موقع تابع للاحتلال في ساحة تلة بكتوريا، بالأسلحة الثقيلة.

في منطقة زاب:

في 28 آب في الساعة 22:00، وجّهت قواتنا ضربات قوية لجيش الاحتلال في ساحة المقاومة في سيدا.

في منطقة الشهيد دليل غرب زاب:

في 27 آب في الساعة 05:30، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة موقع تابعة للاحتلال التركي في ساحة المقاومة في تلة جودي، بالأسلحة الثقيلة.

وفي التاريخ ذاته، في الساعة 11:00 و17:00، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة موقعين تابعين للاحتلال التركي في ساحة المقاومة في تلة جودي، بالأسلحة الثقيلة.

في 28 آب في الساعة 00:20، استهدفت قواتنا موقعاً تابعاً للاحتلال التركي في ساحة المقاومة في تلة جودي، بالأسلحة النصف الآلية.

وفي ذات التاريخ في الساعة 01:50، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة موقع تابعة للاحتلال التركي في ساحة المقاومة في تلة جودي، بالأسلحة الثقيلة.

وفي الساعة 05:30 من اليوم 28 آب، نفذت قواتنا عملية قنص ضد جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي، مما أسفر عن مقتل جندي تركي.

وفي نفس اليوم في الساعة 11:40، نفذت مقاتلات وحدات المرأة الحرة عملية قنص ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة في تلة جودي، ما أسفر عن مقتل جندي تركي.

في 28 آب في الساعة 13:30، دمرت قواتنا نظام كاميرات المراقبة تابعة للاحتلال ومتفجرات في ساحة المقاومة في تلة جودي.

وفي نفس التاريخ في الساعة 15:00، استهدفت قواتنا موقعاً تابعاً للاحتلال التركي في ساحة المقاومة في تلة جودي، بالأسلحة النصف الآلية، ما أدى إلى مقتل جندي تركي، وفي الساعة 15:30، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة موقعاً تابعاً للاحتلال بالأسلحة الثقيلة.

في 28 آب في 17:30، نفذت مقاتلات وحدات المرأة الحرة عملية قنص ضد جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي، ما أسفر عن مقتل جندي تركي.

وفي التاريخ ذاته في الساعة 23:20، استهدفت قواتنا موقعاً تابعاً للاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي، بالأسلحة الثقيلة.

في 29 آب في الساعة 02:30، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة موقعاً تابعاً لجيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي، بالأسلحة الثقيلة.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

في 28 و29 آب، قصفت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال التركي 5 مرات قرية شيلازه وقرية بيشيلي في منطقة متينا، ومرة واحدة ساحة المقاومة في تلة آمدية في منطقة الشهيد دليل غرب زاب.

وتعرضت منطقة زاب، ومنطقة الشهيد دليل غرب زاب، ومتينا وخاكورك للقصف بالمدافع.

(أ م)