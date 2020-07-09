​​​​​​​القضاء على 4 جنود أتراك في عمليّات للكريلا في حفتانين وخاكورك وجلى

وأوضح البيان أنّ مقاتلي ومقاتلات الكريلا يواصلون عمليّاتهم العسكريّة ضدّ جيش الاحتلال التركي في إطار "معركة حفتانين"، وفي هذا السياق "استهدف مقاتلونا، أمس الأربعاء في الساعة 09:00، تجمّعاً لجنود الاحتلال التركي في محيط تلّة ’الشهيد آدار’ بعمليّات قنص أسفرت عن مقتل جنديّ من جيش الاحتلال.

وفي إطار حملة الشهيد باكر والشهيدة رونيا الثوريّة، شنّ مقاتلونا، في الساعة 22:30 أمس، هجوماً على وحدات عسكريّة تركيّة في محيط تلّة ’الشهيد درويش’ بناحية خاكورك التابعة لمناطق الدفاع المشروع (ميديا)، اندلعت على إثره اشتباكات عنيفة تمكّن مقاتلونا من تدمير سواتر ومعدّات عسكريّة، إلى جانب مقتل اثنين من جنود العدو.

وفي ساعات الصباح من اليوم ذاته، استهدفت قوّاتنا ثكنة لجيش الاحتلال في محيط ناحية ’جلى’ بمنطقة جولميرك، بهجوم مباغت أسفر عن تدمير تحصينات العدو ومقتل جنديّ تركي".

وأشار بيان قوّات الدفاع الشعبي إلى هجوم عسكري بدأه جيش الاحتلال التركي، في 7 تمّوز الجاري، على أراضي "بوغازا برخا"، "بوغازا باز"، "كيوتي" و"ملا أمين"، وبإسناد من الطيران الحربي ومروحيّات قتاليّة، حيث "استهدف تلك المناطق بقصف مدفعيّ وصاروخي، دون أن يتمكّن من تحقيق أيّ تقدّم على الأرض، حيث أوقف العمليّة في اليوم التالي وسحب كافة جنوده".

ولفت البيان إلى غارات جوية شنّتها طائرات حربيّة تركيّة، أوّل أمس الثلاثاء في الساعة 12:50، على نواحي "سيدا" بمنطقة "زاب"، التي تعرّضت لقصف جوّي "دون وقوع أيّة إصابات في صفوف مقاتلي ومقاتلات الكريلا".

المصدر: ANF