​​​​​​​القضاء على 3 جنود من جيش الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG، بياناً إلى الرأي العام، أكدت فيه قضاءها على 3 من جنود الاحتلال التركي في مناطق الدفاع مديا بباشور (جنوب كردستان)، جاء فيه:

"تتواصل هجمات جيش الاحتلال التركي على شرقي وغربي زاب، كما أن الفرق المتنقلة لقوات الكريلا حرية كردستان في شهر حزيران، الذي يمثل شهر الفدائيين، يُرد على الهجمات بروح فدائية آبوجية ويسدد الضربات له، حيث قُتل 3 من جنود الاحتلال جراء عمليات قواتنا، وارتقى خلال هجمات العدو كل من رفاق دربنا زاغروس وزانا وبرخدان إلى مرتبة الشهادة.

-في 28 حزيران بتمام الساعة 10:35 صباحاً، تم استهداف جنود الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة إف إم من خلال عمليات القنص، حيث أسفرت هذه العملية عن مقتل أحد جنود الاحتلال، ونُفذت هذه العملية من قِبل فرقنا المتنقلة التابعة لوحدات المرأة الحرة – ستار، إحياء ليوم الـ 30 من حزيران، يوم الفدائية.

ـ في 22 حزيران، بدأ جيش الاحتلال التركي في تمام الساعة 07:00 صباحاً، بشن عملية عسكرية انطلاقاً من ساحة المقاومة لـ شكفتا بريندارا نحو ساحة المقاومة في كوكار، حيث استشهد رفيق دربنا زاغروس جراء القصف المكثف للطائرات الحربية، وأصبح جنود الاحتلال، الذين أرادوا في الساعة 01:30 بعد الظهر التقدم براً في مرمى أهداف فرقنا المتنقلة، حيث قُتل 2 من جنود الاحتلال على الأقل نتيجة هذه الضربة، ولن يتمكن جنود الاحتلال، الذين تلقوا الضربات من التقدم وترجعوا إلى الخلف في أحد المستويات، وقصفت الطائرات الحربية بين الساعة 03:00 بعد الظهر والساعة 08:00 مساءً ساحة العملية 4 مرات، كما تعرضت ساحة العملية للقصف 6 مرات بالطائرات المروحية الهجومية، وفي 23 حزيران عاودت الطائرات الحربية قصف ساحة العملية مرتين، واستشهد جراء هذا القصف المكثف كل من رفيقي دربنا زانا وبرخدان، وتوسعت العملية العسكرية في شرق زاب إلى ساحات شكفتا بريندارا وكوكار وساجا وساحة المقاومة في كاركر ولا تزال مستمرة.

وأخفى جيش الاحتلال التركي خسائره في هذه الساحة بشكل كامل عن الرأي العام، حيث في البداية، صرح بعد يومين بأن 4 مقاتلين من قوات الكريلا قد استشهدوا، لكن فرقنا المتنقلة تلقفوا جنود الاحتلال بروح فدائية آبوجية، ووجهت ضربات قاسية لهم، وقتلت على الأقل 2 من جنود الاحتلال وسدت الطريق أمام تقدم جنود الاحتلال، واستشهد في عمليات القصف فقط كل من رفاق دربنا زاغروس وزانا وبرخدان، وسيتم الإفصاح عن المعلومات التفصيلية حول سجل الشهداء مع أبناء شعبنا والرأي العام حال توفرها.

هجمات جيش الاحتلال التركي

تعرضت ساحة المقاومة في تلة بهار في منطقة غربي زاب للشهيد دليل، بتاريخ 28 حزيران للقصف بالطائرات الحربية.

وفي 28 حزيران، تعرضت كل من ساحة مقاومة في سيدا في زاب، ومنطقة غربي زاب للشهيد دليل لساحات المقاومة بتلة جودي وتلة إف إم وتل آمديه وتلة بهار، وكذلك في متينا وسري متينا وكولكا وقرية شيلازه للقصف 115 مرة بقذائف المدفعية والدبابات والأسلحة الثقيلة.

وشن جيش الاحتلال التركي الهجوم في 28 حزيران على خنادقنا في ساحة المقاومة لـ سيدا، وحاول ضرب الأنفاق وتدميرها عبر الجرافات".

(أم)