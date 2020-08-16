​​​​​​​القضاء على 10 من عناصر الوحدات الخاصة التركية في عملية لقوات الدفاع الشعبي

وذكر بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، الذي صدر اليوم الأحد، أنه “بعد متابعة ومراقبة لتحركات وحدات خاصة من جيش الاحتلال التركي في منطقة برواري التابعة لسيرت في شمال كردستان، و التي كانت تضع كمائن، قامت قواتنا بتنفيذ عملية نوعية بين ساحتي كاتو وهيشتي في المنطقة، و ذلك في تمام الساعة الـ22:00 من يوم 12 آب، و بنتيجتها تم تدمير عربة عسكرية كانت تقل عناصر الوحدات التركية الخاصة، والقضاء على العناصر داخلها وعددهم 10 بحسب ما تم تثبيته. وهذه العملية جاءت بمناسبة الذكرى الـ36 لانطلاقة 15 آب.”

كما أعلن البيان عن استشهاد المقاتلين في صفوف قوات الدفاع الشعبي “اركيش و وارشين” خلال قصف جوي تركي في منطقة ميدان جراف الواقعة في سفوح جبال كابار بشرناخ. مشيراً إلى أنه سيتم الكشف عن هوية الشهيدين بالكامل في بيان لاحق.

هذا ونوه بيان قوات الدفاع الشعبي عن :”استشهاد 3 من أنصار حركتنا خلال استهداف عربتهم يوم 13 آب، بقصف جوي تركي في قرية ريشانكي التابعة لناحية زاويتة بمحافظة دهوك”.

المصدر: روج نيوز