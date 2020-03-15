​​​​​​​القضاء على 10 من عناصر المرتزقة وإصابة آخرين في سلسلة عمليات بعفرين

أصدرت قوات تحرير عفرين اليوم، بياناً للرأي العام، كشفت من خلاله عن سلسلة عمليات نفذتها قواتها ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين، في الفترة ما بين الـ 11 والـ 14 من آذار الجاري.

وجاء في نص البيان:

"قامت قواتنا في الأيام الأخيرة من 11 وحتى 14من آذار بسلسلة عمليات نوعية.

يوم11 آذار

قامت قواتنا في قرية داخلباش التابعة لمنطقة الباب بعملية تفخيخ ضد مرتزقة الجيش التركي، في المحصلة قُتل مرتزقان وجُرح آخر.

يوم 12آذار

قامت قواتنا في قرية برادة التابعة لناحية شيراوا بعملية نوعية ضد الفصائل الإرهابية، في المحصلة قُتل 4 من المرتزقة، واستولت قواتنا على سلاحين من نوع AK-47 و جعبتهما، وموبايل وجهاز لاسلكي، وكانت هذه العملية انتقاماً للشهيد زنار آمد.

يوم 13 آذار

قامت قواتنا في منطقة قريبة من قرية مريمين التابعة لناحية شرا بعملية استهداف مباشر ضد مرتزقة الجيش التركي، في المحصلة قُتل مرتزقان وجُرح جندي تركي ومرتزق آخر، في نفس السياق دمرت 4 نقاط تحصينية للعدو و مركبة محملة بسلاح الدوشكا، كما استولت قواتنا على سلاحين A-4 وسلاح BKC وسلاح AK-4 وجعبته و منظارا ليل، ومنظار نهاري وجهاز لاسلكي، وكانت هذه العملية أيضاً انتقاماً للشهيد زنار آمد.

في اليوم ذاته، قامت قواتنا في قرية برادة وكفر نبو التابعة لناحية شيراوا بعملية تفخيخ ضد مركبة عسكرية تابعة لمرتزقة الجيش التركي، في المحصلة عُطلت المركبة وقُتل مرتزق و جُرح اثنان آخران.

يوم 14آذار

قامت قواتنا بعملية تفخيخ في قلب مدينة عفرين عند دوار كاوى ضد مرتزقة الجيش التركي، في المحصلة قُتل مرتزق وجُرح آخر.

في المحصلة النهائية لأربعة أيام من العمليات؛ قُتل 10مرتزق، و جُرح 5 من المرتزقة والجنود الأتراك.

كما استمر جيش الغزو التركي بقصفه لقرى ونواحي تابعة لمدينة عفرين والشهباء بالطائرات، مع استمرار تحليق الطيران المُسيّر في الأجواء".

قوات تحرير عفرين

١٥ آذار ٢٠٢٠