​​​​​​​القبض على ثلاثة مرتزقة من داعش في العراق

وأعلنت وكالة الاستخبارات العراقية والتحقيقات الاتحادية، الإثنين، إلقاء القبض على ثلاثة مرتزقة من داعش عملوا ضمن ما يسمى "ولاية نينوى".

وقالت الوكالة في بيان، إنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير الجهد الاستخباري تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية من القبض على ثلاثة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى مطلوبين وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائهم لمرتزقة داعش الإرهابية".

وأضافت الوكالة إن المعتقلين "عملوا في ما يسمى ولاية نينوى بصفة عسكر، ومن خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".

ومنذ مطلع العام الجاري، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة مرتزقة داعش، بالتزامن مع ازدياد وتيرة هجمات مجموعات مسلحة يشتبه بانتسابهم لـ داعش، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى.

(ش ع)