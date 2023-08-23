​​​​​​​القبض على مروّجين ومتعاطيين للمواد المخدرة في منبج والشهباء – تم التحديث

أوضحت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا وعبر بيان نشر على موقعها الرسمي، جاء فيه: "ألقت قواتنا في مكافحة المخدرات القبض على شخصين يعملان على الترويج للمواد المخدرة في منبج.

إثر ورود معلومات تفيد بوجود شخصين يروّجان للمواد المخدرة في حي طريق البيزار، باشرت قواتنا بالرصد والتحرّي عن الشخصين ومراقبتهما مراقبة سرية ودقيقة لتحركاتهم، وبعد جمع المعطيات والأدلة التي تدينهم بتعاطي المخدرات والترويج لها تم مداهمة مكان وجودهما، وإلقاء القبض عليهما، كما ضُبط بحوزتهما:

1051/ حبة كابتجول مادة الكريستال ميث بوزن 4/غرام عدة تعاطي متنوعة قواطع كهربائية مسروقة عدد/25 خاتم أثري كاميرا مراقبة".

كما ألقت قواتنا بتاريخ 18 آب / أغسطس القبض على خمسة أشخاص يعملون في زراعة الحشيش والتعاطي وبيع المواد المخدرة في مناطق الشهباء وضبطت بحوزتهم:

- 517 حبة مخدرة

- 13 شتلة حشيش

- 6 غرام بودرة

وتُهيب الإدارة العامَّة لمكافحة المخدَّرات الأهالي بالإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بترويج أو تعاطي أو بيع الموادَّ المخدَّرة لأقرب نقطة أمنية تابعة لقواتنا.

(أ ب)