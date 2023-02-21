​​​​​​​القبض على مرتزقين في الرقة

وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية" بعد عملية تعقب ومراقبة دقيقة، ألقت وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية القبض على عنصرين في خلايا تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليتين منفصلتين في مدينة الرقة وقرية السلحبية في الريف الغربي للمدينة".

وتابع المركز الإعلامي " وتمت العملية بدعم ومساندة من قوات التحالف الدولي، حيث فرضت قوات العملية الطوق الأمني على مخابئ يتخفى فيها العنصران المرتزقان وتم إلقاء القبض وفرض الاستسلام عليهما.

وينشط العنصران المرتزقان في تقديم المعلومات الاستخبارية والاحداثيات لخلايا التنظيم الإرهابي والتعاون معهم في تنفيذ العمليات الإرهابية".

(م)