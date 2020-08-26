​​​​​​​القبض على مجموعة تمتهن سرقة الدراجات النارية من كوباني ومبنج

وبهذا الصدد قالت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا إنه "وبعد ورود عدة شكاوى من عدة مواطنين إلى مكافحة الجريمة، بتعرض دراجاتهم النارية للسرقة وبعد عملية البحث والمتابعة تمكنت قواتنا من توقيف أحد الأشخاص، والذي اعترف أثناء التحقيق بأنه يقوم بسرقة الدراجات النارية بمساعدة شخصين آخرين".

وأضافت :"وبعد القبض على المجموعة كاملةً اعترفوا بسرقة الدراجات النارية من كل من كوباني ومنبج والتي بلغ عددها ٥٠ دراجة نارية وتحويلها إلى قطع وبيعها بمبالغ زهيدة، فيما اعترف أحدهم بأنه يقوم بالسرقة بغية الحصول على مواد مُخدِّرة لتعاطيها".

هذا وتم تحويل الموقوفين للجنة التحقيق والادعاء لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

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ANHA