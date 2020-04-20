​​​​​​​القبض على خلية للاستخبارات التركية تقوم بتهريب وإيصال الأسلحة للخلايا النائمة

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري بياناً بهذا الخصوص قال فيه:

"قامت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس منبج العسكري و بتاريخ 19/4/2020 بإلقاء القبض على خلية لتهريب الأسلحة تابعة للاستخبارات التركية (ميت) و مرتزقة أحرار الشرقية، و ذلك على الحدود الفاصلة بين مدينة منبج و المناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال التركي. حيث تمكنت وحدة مكافحة الإرهاب و بعد عملية رصد ومتابعة، وبكمين محكم من إلقاء القبض على هذه الخلية المكونة من أربعة أشخاص. و بعد إجراء التحقيقات تبين أن هذه الأسلحة يتم تجهيزها من قبلهم لإرسالها إلى خلايا تابعة (للميت) التركي في الرقة. ومن أنواع الأسلحة التي كانت بحوزتهم و تم مصادرتها "- سلاح كلاشينكوف عدد 35- سلاح ناتو عدد 7 - إم سكستين عدد 1".

ويذكر أنه وبتاريخ 3 نيسان الجاري ألقت قوات مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس العسكري القبض على أحد الإرهابيين والذي أراد تفجير نفسه في مدينة منبج. و هذه تعتبر ضمن سلسلة الهجمات الإرهابية التي تقوم بها الاستخبارات التركية (ميت) وهدفها ضرب حالة الأمن و الاستقرار في المناطق الواقعة تحت حماية قوات سوريا الديمقراطية.

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ANHA