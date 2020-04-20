​​​​​​​القبض على خلية للاستخبارات التركية تقوم بتهريب وإيصال الأسلحة للخلايا النائمة

ألقت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس منبج العسكري القبض على خلية تابعة للاستخبارات التركية تعمل على تهريب الأسلحة من المناطق المحتلة إلى مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وإيصالها للخلايا النائمة في المنطقة.
خبر 2020-04-20T17:13:00 مركز الأخبار

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري بياناً بهذا الخصوص قال فيه:

"قامت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس منبج العسكري و بتاريخ 19/4/2020 بإلقاء القبض على خلية لتهريب الأسلحة تابعة للاستخبارات التركية (ميت) و مرتزقة أحرار الشرقية، و ذلك على الحدود الفاصلة بين مدينة منبج و المناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال التركي. حيث تمكنت وحدة مكافحة الإرهاب و بعد عملية رصد  ومتابعة، وبكمين محكم من إلقاء القبض على هذه الخلية المكونة من أربعة أشخاص. و بعد إجراء التحقيقات تبين أن هذه الأسلحة يتم تجهيزها من قبلهم لإرسالها إلى خلايا تابعة (للميت) التركي في الرقة. ومن أنواع الأسلحة التي كانت بحوزتهم و تم مصادرتها "- سلاح كلاشينكوف عدد 35-  سلاح ناتو عدد 7 - إم سكستين عدد 1".

ويذكر أنه وبتاريخ 3 نيسان الجاري ألقت قوات مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس العسكري القبض على أحد الإرهابيين والذي أراد تفجير نفسه في مدينة منبج. و هذه تعتبر ضمن سلسلة الهجمات الإرهابية التي تقوم بها الاستخبارات التركية (ميت) وهدفها ضرب حالة الأمن و الاستقرار في المناطق الواقعة تحت حماية قوات سوريا الديمقراطية.

(ل)

ANHA


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