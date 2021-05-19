​​​​​​​القبض على خلية لداعش خلال عملية أمنية في ريف دير الزور الغربي

ونشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية تفاصيل عن تلك العلمية وقال: "أطلقت قوات سوريا الديمقراطيّة وقوى الأمن الداخلي فجر اليوم الأربعاء عملية أمنية في منطقة الكُبر في ريف دير الزور الغربي، وذلك لملاحقة الخلايا الأمنية التابعة لداعش والأطراف الأخرى التي تحاول ضرب استقرار وأمن المنطقة".

وأضاف: "خلال العملية اشتبكت قواتنا مع خلية لإرهابيي داعش حيث تمكنت من اعتقالهم بعد ذلك".

وقالت قسد إنه: "تأتي هذه العملية بعد مناشدات لأهالي المنطقة إثر الاستهدافات المتكررة لإرهابيي داعش للمدنيين وأعضاء المؤسسات الخدمية وكذلك وجهاء العشائر".

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ANHA