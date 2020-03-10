​​​​​​​القبض على خلايا لداعش في ريف دير الزّور

وقال المركز الإعلامي لقوّات سوريّا الديمقراطية على لسان القيادي في المجلس العسكريّ لدير الزور أبو ليث خشام: "إنّ نجاح عمليّات مداهمة أوكار الخلايا التّابعة لداعش جاء بفضل ورود معلومات استخباراتية مؤكّدة، وأنّه خلال المداهمة، تمّ ضبط أجهزة اتّصال حديثة مع الخلايا، حيثُ كانوا يستخدمونها فيما بينهم، بالإضافة الى عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسّطة".

ولفت أبو ليث إلى أنّ هذه الخلايا كانت تنشط في بلدة البصيرة وريفها، وهي المسؤولة عن زرع العبوات الّتي كانت تستهدف قوّاتهم، ونهب أموال النّاس تحت التّهديد.

المصدر: المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية