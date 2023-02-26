​​​​​​​القبض على اثنين من مروجي المخدرات بمدينة الحسكة

وقال المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي "ألقت قواتنا في مكافحة المخدرات القبض على شخصين يقومان بترويج المواد المخدرة في مدينة الحسكة يوم السبت 18 شباط / فبراير".

وأضاف "ضِمن سلسلة المتابعة وملاحقة ملفات الترويج والتعاطي من قبل قواتنا، توصل أعضائنا في مكافحة المخدرات لشخصين يعملان في ترويج المواد المخدرة بمدينة الحسكة، وبعد جمع الأدلة والثبوتيات التي تثبت تورطهما تم إلقاء القبض عليهما بكمين محكم كما ضُبِطَ بحوزتهما مادة الكريستال “إتش بوز” بوزن 201 غرام، أثناء التحقيق معهما اعترفا بترويجهما للمخدرات لقاء مبالغ مالية، لتقوم قواتنا بتحويلهما إلى هيئة النيابة العامة لينالا جزاء أفعالهما حسب الأصول والقوانين".

(م)