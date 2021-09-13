​​​​​​​القبض على عنصرين من خلايا مرتزقة داعش في ريف الحسكة

وأصدر المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً بهذا الخصوص قال فيه: "ألقت الوحدات الخاصة في قوات سوريا الديمقراطية بدعم من قوات التحالف الدولي، القبض على عضوين في خلايا لتنظيم داعش الإرهابي، وذلك خلال عملية أمنية جرت في أطراف مدينة الحسكة".

وأضاف البيان: "ويتزعم أحد الإرهابيين المعتقلين إحدى الخلايا النشطة في مدينة الحسكة وريفها، التي تنشط في الاغتيالات والتخطيط لاستهداف النقاط الأمنية والعسكرية".

ونوه البيان أنه "وخلال العملية تمت مصادرة أسلحة ومعدات كانت بحوزة الإرهابيين".

وأشار البيان في ختامه أنه "تأتي هذه العملية ضمن الجهود المشتركة التي تبذلها قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي لتعقب خلايا داعش وتجفيف منابعها الإرهابية".

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ANHA