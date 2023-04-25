​​​​​​​القبض على عدد من مرتزقة داعش في كركوك

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات العراقية: "بعمليات منفصلة استندت إلى الدقة في التنفيذ، ووفقاً لمعلومات دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 8 إرهابيين في مناطق متفرقة من محافظة كركوك، مطلوبين وفق أحكام المادة (4/ إرهاب) لانتمائهم لعصابات داعـش الإرهابية"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف أن "الإرهابيين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية، أنهم عملوا بما يسمى ديوان الجند والمفارز الأمنية بعد تلقيهم دورات خاصة ضمن صفوف داعش، وقيام أحدهم بنقل المواد الغذائية والمعونات لعصابات داعش".

وأكد البيان أنه "تم تدوين أقوالهم ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة".

(د ع)