​​​​​​​القبض على 8 من مرتزقة داعش في خمس محافظات عراقية

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأحد، في بيان لها، أنه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لأقسام وشعب (استخبارات وأمن) قيادة عمليات البصرة وميسان والانبار والفرقة السابعة والعاشرة والخامسة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات أعلاه".

وأضاف البيان أن العمليات أسفرت عن "إلقاء القبض على (8) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في قضاء القائم وتلعفر وقلعة صالح وهيت والمحمودية والرمادي والمدينة".

وتابع أنه "تم تسليم الإرهابيين إلى جهات الطلب أصولياً".

ويأتي ذلك مع تصاعد حاد لهجمات مرتزقة داعش في العراق خلال الأيام القليلة الماضية، أبرزها الهجومان في محافظتي كركوك وديالى، التي راح ضحيتهما نحو 30 مواطناً وعسكرياً ما بين قتيل وجريح.

وحذر مراقبون من أن تكرار وقوع عمليات ينفذها داعش في عدد من محافظات العراق -التي كان ينشط فيها سابقاً إبان سيطرته على مناطق واسعة من البلاد ما بين العامين 2014 و2017- يشكل ناقوس خطر من عودة داعش.

وأوصى الخبراء بمراجعة الخطط الأمنية وتوسيع رقعة العمليات الاستباقية الاستخبارية والعسكرية ضد أوكار داعش وخلاياه النائمة في العديد من المناطق التي تتمركز فيها، ولا سيما في المناطق الشمالية والغربية من البلاد.

(د ع)