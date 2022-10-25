​​​​​​​القبض على 7 من مرتزقة داعش في أربع محافظات عراقية

وذكرت الاستخبارات العسكرية العراقية في بيان لها: "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لأقسام وشعب استخبارات وأمن قيادة عمليات البصرة وميسان والجزيرة وقيادات الفرق العاشرة والعشرون والثامنة والسادسة عشر والسابعة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات، تم نصب كمائن محكمة في المحافظات (الأنبار والبصرة وكركوك ونينوى وميسان) التي أسفرت عن القبض على (7) إرهابيين".

وأضافت وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".

وتابعت، "كما تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية من مداهمة أوكار تابعة لداعش وضبطت أكداس تحتوي على (301) عبوة ناسفة مختلفة الأشكال و (47) قنبرة ومقذوف مختلفة الأنواع و (43) مسطرة ووسيلة لتفجير في مختلف قواطع العمليات حيث قامت مفارز الجهد الهندسي برفع المواد وتفجيرها موقعياً".

(د ع)