​​​​​​​القبض على 5 من مرتزقة داعش في نينوى شمال العراق

ذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية، في بيان لها: أن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة نينوى، نفذت عملية نوعية تضمنت ملاحقة ما تبقى من فلول داعش ضمن محافظة نينوى"، مبينةً أن "العملية جاءت بناء على معلومات استخبارية قدمها المواطنون إلى مفارز وكالة الاستخبارات"، حسب ما نقلت وكالة روج نيوز.

وأوضحت أن "المفارز تمكنت من إلقاء القبض على 5 إرهابين مطلوبين ومن خلال تدقيق بيانات المطلوبين تأشرت لدينا وثائق تشير لانتمائهم إلى ما يسمى بولاية نينوى ويعملون ضمن (فرقة البيلاوي وفرقة الفرقان وخالد ابن الوليد والنفطية مركز ركاز نينوى وديوان الجند)".

وأشارت إلى أنه "من خلال التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحة بقيامهم بالانتماء إلى تلك المجاميع الإرهابية، وكانوا يتقاضون أموالاً لقاء انتمائهم"، مضيفةً أنه "دونت أقوالهم وأحيلوا إلى الجهات المعنية لينالوا جزاءهم العادل".

وسبق أن حذر خبراء في الأمم المتحدة في تقرير لهم صدر الإثنين 14 آب الجاري، إن داعش لا يزال يقود ما بين 5 و7 آلاف عنصر في معقله السابق في سوريا والعراق.

وأشار الخبراء الذين يراقبون العقوبات المفروضة على داعش إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2023، ظل التهديد الذي يشكله داعش "مرتفعاً في الأغلب في مناطق الصراع".

وقالت اللجنة في تقريرها لمجلس الأمن إن "الوضع العام لا يزال نشطاً"، وعلى الرغم من الخسائر الفادحة التي منيت بها مرتزقة داعش وتراجع نشاطها في سوريا والعراق، لا يزال خطر عودتها للظهور قائماً.

وأضافت "قامت المجموعة بتكييف استراتيجيتها والاندماج مع السكان المحليين، وتوخي الحذر في اختيار المعارك التي يتوقع أن تؤدي إلى خسائر"، كما قامت بـ "إعادة تنظيم صفوفها وتجنيد المزيد من المسلحين من المخيمات في شمال شرق سوريا ومن المجتمعات الضعيفة، بما في ذلك في الدول المجاورة".

وعلى الرغم من عمليات مكافحة الإرهاب المستمرة، يواصل داعش قيادة بين 5000 و7000 عضو في جميع أنحاء العراق وسوريا، "معظمهم من المقاتلين"، رغم تعمده خفض مستوى عملياته "لتسهيل التجنيد وإعادة التنظيم"، على حد قول الخبراء.

(د ع)