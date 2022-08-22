​​​​​​​القبض على 5 من مرتزقة داعش في محافظتين عراقيتين

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان: "بتوجيه القائد العام للقوات المُسلحة، نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب سلسلة من الواجبات النوعية الدقيقة التي استهدفت عناصر فاعلة في عصابات داعـش الإرهابيـة"، مبيناً أن "الجهاز نفذ عمليات في مُحافظتي (بغداد - الأنبار) وفقاً لمعلومات استخبارية أسفرت عن إلقاء القبض على ( 5 ) إرهابيين بينهم عُنصر مُختص بالتجنيد ونشر الفكر المُتطرف".

وأضاف بحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "جهاز مُكافحة الإرهـاب بعملياته النوعية يشُل حركة ما تبقى من العصابـات الإرهابيـة ويُحبط المحاولات الخبيثة لهم".

(د ع)