​​​​​​​القبض على 5 من مرتزقة داعش في العراق

ذكر بيان لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق خلال بيان له، أنه "بإشراف مباشر من قبل وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، واستناداً الى التوجيهات المتضمنة ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الإرهابية، تلقت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في نينوى، معلومات تتعلق بوجود أربعة مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من مكافحة الإرهاب، وذلك في إحدى مناطق محافظة نينوى"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف: "وعلى الفور، تم تشكيل فريق عمل استخباري لجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة، وبكمين محكم تم إلقاء القبض على أربعة متهمين مطلوبين، ومن خلال التحقيق اعترفوا صراحة بانتمائهم الى عصابات داعش الإرهابية، ضمن ما يسمى بـ (فرقة اليمامة وديوان الجند وولاية دجلة والمعسكرات العامة)، وكانوا يتقاضون لقاء ذلك مبالغ مالية"، لافتاً الى أنه "تم تدوين أقوالهم وأحيلوا الى الجهات المعنية استعداداً لمثولهم أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

في سياق متصل، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، عن إلقاء القبض على أحد أفراد إعلام داعش.

وذكر بيان للجهاز أنه "من خلال معلومات دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، ألقى أبطالنا القبض على الإرهابي (ح ع ب)، والذي يقوم بنشر الفتاوى (الشرعية) الخاصة بعصابات داعش الإرهابية، والتحريض على الالتحاق بصفوف مقاتلي داعش داخل العراق وخارجه"، فيما لم يتم ذكر المكان في البيان الذي تم فيه إلقاء القبض على الداعشي المذكور أنفاً.

(د ع)