​​​​​​​القبض على 5 من مرتزقة داعش في العراق

ذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق في بيان لها، اليوم، أن "مفارزها وبعمليات منفصلة في بغداد وصلاح الدين تمكنت من إلقاء القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (٤/إرهاب)".

وأضافت حسب ما نقلت شبكة السومرية، إن "الإرهابيين كانوا يقومون بتقديم الدعم اللوجستية للعناصر الإرهابية في محافظة صلاح الدين وكذلك الإدلاء بمعلومات عن تحركات القوات الأمنية".

وأشار البيان إلى أن "عمليات إلقاء القبض تمت بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة وتشكيل فريق عمل مختص من وكالة الاستخبارات في المحافظتين".

(د ع)