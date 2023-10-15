​​​​​​​القبض على 4 من مرتزقة داعش شمال العراق

ذكر بيان لوكالة الاستخبارات العراقية أن: "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقه تتعلق بتواجد خمسة مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من مكافحة الإرهاب وذلك في إحدى مناطق محافظة نينوى".

وأضاف أنه "تم تشكيل فريق عمل استخباري لجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة، وبكمين محكم تم إلقاء القبض على أربعة متهمين مطلوبين"، مشيراً الى أنه "من خلال التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحة بانتمائهم الى عصابات داعش ضمن ما يسمى بـ(معسكر الشيخ أبي سعد الأنصاري والعسكر وفرقة خالد بن الوليد ودجلة) وكانوا يتقاضون لقاء ذلك مبالغ مالية".

وتابع "تم تدوين أقوالهم وأحيلوا الى الجهات المعنية استعداداً لمثولهم أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

(د ع)