​​​​​​​القبض على 3 من قيادات خلايا داعش في ريف دير الزور الشرقي

ونفذت وحدات مكافحة الإرهاب في قوات سوريا الديمقراطية فجر اليوم الجمعة عمليتين نوعيتين في بلدة الشحيل بريف ديرالزور، استهدفت مرتزقة من قادة خلايا داعش في البلدة والحقول الجنوبية للبلدة، وتمكنت من القبض على 3 من مرتزقة داعش، أحدهم عراقي الجنسية، منخرط في خلايا تعمد على ترهيب الأهالي وجمع "الزكاة" واستهداف القوات العسكرية وشخصيات في المؤسسات الإدارية في المنطقة.

ونقلا عن مسؤولين في الوحدات التي شاركت في العلمية فان المعتقلين هم كلا من "زياد جدعان الجدعان، الملقب أبو ياسر، وهو عراقي الجنسية من مواليد ١٩٨٧ ويسكن في مدينة القورية بريف دير الزور".

. والمرتزقة "فرهود إبراهيم الشعيبي، الملقب أبو خليل، مواليد الشحيل ١٩٨٩م".

والمرتزق "بدر سالم الصالح، الملقب أبو فهد العراقي، من مواليد الموصل العراقية ١٩٦٩م، وكان يقطن في قرية الشحيل بريف دير الزور".

(أ م/ل)

ANHA