​​​​​​​القبض على 3 من مرتزقة داعش في الأنبار

ذكرت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان لها أنه "بعملية نوعية وجهد استخباري مميز وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة العاشرة التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الأربعين ومن خلال كمين محكم في منطقة النعيمية، أسفرت عن إلقاء القبض على 3 متهمين بالإرهاب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضاء الفلوجة والذين ينتمون إلى عصابات داعش الإرهابية ويعملون بصفة جنود في صفوف داعش".

وأشارت الى أنه "تم تسليمهم إلى جهة الطلب أصولياً بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".

(د ع)