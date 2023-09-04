​​​​​​​القبض على 10 من مرتزقة داعش في كركوك والسليمانية والأنبار

أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني في العراق، بأنه "استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وبإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، نفذت مفارز الجهاز سلسلة عمليات نوعية، أسفرت عن إلقاء القبض على (4) إرهابيين من عصابات داعش الإرهابي".

وأضاف حسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "قطعات الجهاز وبالتنسيق مع مديرية مكافحة الإرهاب أربيل تمكنت من إلقاء القبض على القيادي الإرهابي (و.م.م) والذي يشغل منصب خبير متفجرات في القاطع الشمالي لعصابات داعش الارهابي"، مبيناً أن "مفارز الجهاز وبالتعاون مع فوج مكافحة الإرهاب السليمانية وبواجبين منفصلين ألقت القبض على إرهابيين اثنين في منطقتي بازيان وجمجمال بالسليمانية".

وتابع أن "قوة من الجهاز وضمن سلسلة العمليات النوعية نفذت عملية إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في كركوك".

من جانبها، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن إلقاء القبض على 6 من مرتزقة داعش في محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية في بيان أنه "بعمليات منفصلة وجهود حثيثة واستناداً الى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة العاشرة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الأربعين، نصبت كمائن محكمة في سيطرتي الصقور والتحدي، أسفرت عن إلقاء القبض على (6) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضاء الفلوجة".

(د ع)