​​​​​​​القارة الأوروبية ترصد موجة حرّ من المتوقع أن تسبّب عدداً كبيراً من الوفيات

يتوقع أن تشهد القارة الأوروبية موجة حر حارقة تصل فيها درجات الحرارة إلى مستويات قياسية مرتفعة لم يسبق أن شهدتها القارة، وتتسبّب بوقوع عدد كبير من الوفيات، وهو ما دعا السلطات في أكثر من دولة أوروبية إلى إصدار التحذيرات للسكان بتوخي الحيطة والحذر من موجة الحر القاتلة القادمة التي يتوقع أن تضرب عدة دول في أوروبا، حسب ما نقله موقع العربية/ الحدث.

وتأتي هذه التحذيرات بعد أيام من الكشف عن دراسة أظهرت أن موجة الحر القاسية التي واجهتها أوروبا العام الماضي تسببت بوفاة أكثر من 61 ألف شخص، وهو ما يعني أن موجة الحر القادمة التي يتوقع أن تكون أقسى قد تؤدي إلى عدد أكبر من الوفيات.

وقالت تقارير نشرتها الصحافة البريطانية، إن السلطات في إيطاليا تتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 48.8 درجة مئوية، لتكون بذلك قد سجلت مستوى قياسياً غير مسبوق، كما أن الحرارة قد تتجاوز مستوى الـ 40 درجة مئوية في بلدان أوروبية أخرى.

يشار إلى أن دراسة جديدة نشرت مطلع الأسبوع الحالي أظهرت أن أكثر من 61 ألف شخص لقوا حتفهم في أوروبا، بسبب درجات الحرارة المرتفعة خلال صيف العام الماضي الذي حطم الرقم القياسي.

(س ع)