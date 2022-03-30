​​​​​​​القاهرة تستضيف اليوم اجتماعات ليبية لإنهاء الانسداد السياسي

وأفادت مصادر خاصة لشبكة "العربية" و"العربية الحدث" بأن المبادرة المصرية تقوم على لمّ الشمل الليبي وتوحيد المؤسسات وعدم إقصاء أي طرف مستقبلاً ومنع الملاحقات غير القانونية، والعمل على تشكيل لجنة قانونية محايدة مسؤولة عن إعادة صياغة الدستور.

وذكر المصدر أن مصر تسعى إلى ضمان استقلال المركزي الليبي ومؤسسة النفط، وعدم تعطيل عملها من أي طرف، مع ضمان عدم وصول أي أموال للميليشيات.

بالإضافة إلى وضع خطة لتنفيذ بنود لجنة 5 + 5 وعدم تعطيل عملها مع وضع آليات لمراقبة البنود التي يتم تنفيذها، وسحب المقاتلين الأجانب وأي قوات أجنبية واستبدالهم بقوات الجيش الليبي.

هذا فضلاً عن وضع جدول زمني لخروج القوات الأجنبية مع دمج من يصلح في المؤسسات الأمنية والعسكرية، علاوة على تشكيل لجنة مستقلة مسؤولة عن المستحقين لدمج وإبعاد من عليهم تحفظات أمنية، كما تضمنت المبادرة جدولاً زمنياً يشمل تولي كل مؤسسة عملها دون أي تدخلات خارجية أو إملاءات، مع تعهدات ببدء وضع خطة تدريجية لإقامة الانتخابات في موعدها.

كما سترسل القاهرة وفوداً إلى ليبيا لمتابعة الأوضاع ميدانياً.

وأشارت المصادر إلى أن القاهرة تعمل حالياً على تسريع وتيرة تولي الحكومة الجديدة العمل لضمان استقرار الأوضاع.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل، أمس الثلاثاء، بقصر الاتحادية، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الذي يزور مصر حالياً، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك السفير عبد المطلب إدريس، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية.

(ل د)