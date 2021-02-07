​​​​​​​القاهرة تستضيف اجتماعًا طارئًا لخارجية الدول العربية اليوم

ويجتمع وزراء الخارجية، بدعوة من الأردن ومصر في وقت سابقٍ، ومن المنتظر أن يخرج الاجتماع بموقف عربي موحد تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة، والساحة العربية.

وفي هذا السياق، قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، إن الأمانة العامة تلقت بالفعل مذكرتين من كل من المندوبية الدائمة للأردن ومصر تطلب فيها عقد هذا الاجتماع، وذلك في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.

وذكرت الأمانة العامة للجامعة العربية أن المذكرتين أشارتا إلى التطورات التي تشهدها المنطقة، والتي تستوجب موقفًا عربًيا جامعًا يحقق الحماية للأمن القومي العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة ويعزز التضامن العربي المشترك ويعيد التأكيد على الثوابت العربية بشأن القضية الفلسطينية.

من جهتها، تحدثت مصادر عربية في وقتٍ سابق، أن الاجتماع الذي سيعقد حضوريًا سيصدر عنه قرار مقدم من مصر والأردن، ويؤكد على ضرورة التمسك بحل الدولتين وإلزام كل الدول العربية بتقديم الدعم لفلسطين.

وأضافت المصادر أن القرار، "سيطالب الجانب الإسرائيلي بالاستجابة لمبادرة السلام العربية عبر الاستئناف الفوري لمفاوضات السلام.

(ي م)