​​​​​​​القاهرة تحذر من تهديد أمنها القومي والرياض تسعى لوقف التصعيد

ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم اجتماع مجلس الأمن القومي؛ وذلك في أعقاب الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل.

ودعت الرئاسة المصرية عقب الاجتماع إلى مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وإلى تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.

كما شددت الرئاسة المصرية على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حلّ الدولتين، كما رفضت سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

كما أبدت الرئاسة المصرية استعدادها للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، وبأن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.

كما وجّهت مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال إن المملكة تعمل جاهدة لمنع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وذلك في تصريحات أدلى بها بعد لقائه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الرياض.

وأضافت الوكالة أن ولي العهد أكد على "ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، مؤكداً سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة".

(م ش)