​​​​​​​القاهرة تبدي انفتاحها على التفاوض بشأن اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في حديث تلفزيوني إن "مصر منفتحة على التفاوض بشأن اتفاق قانوني ملزم بشأن السد الأثيوبي، والقاهرة تستند إلى قواعد القانون الدولي بشأن السد"، بحسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم".

ومن جهة أخرى، وصف شكري زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى القاهرة التي استغرقت يومين بـ "المهمة جداً"، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار تعزيز العلاقات المشتركة وتوحيد الرؤى وتعزيز المصالح المشتركة.

ولفت إلى أن الجزائر تستضيف القمة العربية المقبلة، وسط تحديات كبيرة تواجه الدول العربية، مؤكداً أنه سيتم بحث مشاركة سوريا.

(ل د)