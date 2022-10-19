​​​​​​​القائد الجديد للقوات الروسية بأوكرانيا يقر بصعوبة الوضع في خيرسون

أقر القائد الجديد للقوات الروسية في أوكرانيا، سيرغي سوروفكين، في اعتراف نادر بالضغوط التي تتعرض لها قواته جراء الهجمات الأوكرانية التي تهدف لاستعادة المناطق الجنوبية والشرقية التي أعلنت موسكو ضمها قبل أسابيع فقط.

وقال في تصريحات لقناة روسيا 24 التلفزيونية الإخبارية إن "مواقع القوات الروسية في كوبيانسك وليمان في شرق أوكرانيا وفي المنطقة بين ميكولايف وكريفي ريه في خيرسون تتعرض لهجوم مستمر".

وأضاف سوروفكين، وهو جنرال في سلاح الجو يقود الآن القوات الروسية في أوكرانيا، "يمكن وصف الموقف في منطقة العملية العسكرية الخاصة بأنه متوتر"، مقراً بأن "الوضع في خيرسون صعب" وأن "العدو يتعمد قصف البنية التحتية والمباني السكنية".

وقال سوروفكين، إن القوات الأوكرانية التي استخدمت صواريخ هيمارس، أصابت البنية التحتية للمدينة والمساكن.

وأضاف أن "الجيش الروسي سيضمن قبل كل شيء الإجلاء الآمن لسكان خيرسون".

وتراجعت القوات الروسية في تلك المنطقة مسافة تتراوح بين 20 و30 كيلومتراً في الأسابيع القليلة الماضية وهي معرضة لخطر الوقوع في حصار عند الضفة الغربية لنهر دنيبرو الذي يبلغ طوله 2200 كيلومتر والذي يشطر أوكرانيا.

(م ش)