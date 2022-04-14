​​​​​​​القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية يستقبل قائد العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط

وحسب الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية فقد "تباحث الطرفان خلال اجتماع، خطورة داعش وعودة نشاطه الإرهابي في المنطقة، حيث تعهد الجنرال مايكل كوريلا بتقديم المزيد من الدعم لتأمين المعتقلات التي تحوي عناصر داعش ومخيمات أسره، وكذلك الالتزام بمواصلة مهمة محاربة داعش والبقاء في سوريا لهذه المهمة.

كما شدد الجنرال كوريلا على الالتزام بالحفاظ على أمن واستقرار شمال وشرق سوريا؛ لمنع عودة ظهور داعش والقضاء على خلاياه وتجفيف البيئة المساعدة له.

واطلع مايكل كوريلا قائد العمليات الأمريكية الجديد في الشرق الأوسط والوفد المرافق له على أوضاع مخيم الهول الذي يحوي أسر عناصر داعش، وكذلك أوضاع سجن الحسكة".

(ف)