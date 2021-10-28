​​​​​​​القائد العام للجيش السوداني يقيل 6 سفراء من مهامهم

وأعفى القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، ستة سفراء من مناصبهم، وفق ما أعلن التلفزيون السوداني الرسمي.

وشمل قرار البرهان سفراء السودان لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وقطر وفرنسا ورئيس بعثة السودان في جنيف.

وكان البرهان أعلن، الاثنين، حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ. كما تضمنت قراراته حل جميع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية. وأثار ذلك موجة احتجاج في البلاد، وانتقادات في الخارج.

وشهدت شوارع العاصمة السودانية، الأربعاء، انتشاراً أمنيّاً مكثفاً من الجيش وقوات الدعم السريع، لا سيما في شارع المطار.

وحاول الجيش الذي تسلم السلطة منفردا بعد أن أبعد شركاءه المدنيين في العملية الانتقالية، استيعاب الانتقاد الدولي عبر إعادة حمدوك الذي كان أوقف الاثنين، إلى منزله، بعد تشديد دول غربية والأمم المتحدة على ضرورة الإفراج عنه.

وفي بيان مشترك الأربعاء، أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم ومجموعة دول الترويكا في السودان والتي تضم بريطانيا والنروج والولايات المتحدة بدعم من سفارة سويسرا "التمسك بالاعتراف برئيس الوزراء وحكومته كقادة دستوريين للحكومة الانتقالية".

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت، الثلاثاء، تعليق جزء من مساعداتها للسودان. وكانت واشنطن تعهدت تقديم هذه المساعدات بعد أن شطبت السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب في نهاية العام 2020.

(د ع)