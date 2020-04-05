​​​​​​​القادمون من دمشق إلى قامشلو يُنقلون إلى مراكز الحجر

وصلت مساء اليوم طائرة ركاب قادمة من العاصمة السورية دمشق إلى مطار قامشلو وعلى متنها أكثر من 20 راكباً، وعليه سارعت فرق الطوارئ لاستقبالهم أمام المطار وإجراء الفحوصات الأولية لهم للنظر فيما إذا كان بينهم أية حالة مشتبهة بالإصابة بفيروس كورونا، فيما أكد الرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة منال محمد أنه سيتم نقل جميع الوافدين إلى مراكز الحجر الصحي وسيبقون فيها مدة ١٤ يوماً فترة حضانة الفيروس، وفي حال التأكد من عدم وجود مصابين سيسمح لهم بالذهاب.

وبحسب منال محمد أنه في حال وجود أية إصابة بين الوافدين سيتم نقله إلى مركز الحجر المخصص للمصابين.

(كروب/ أ ب)

ANHA