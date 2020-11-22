​​​​​​​القاعدة تعيّن زعيمًا جديدًا لها في شمال أفريقيا

وأفاد موقع سايت الذي يرصد مواقع "الحركات المتطرفة" على الإنترنت، يوم السبت، بأن فرع القاعدة في شمال أفريقيا عيّن زعيمًا جديدًا خلفًا للزعيم عبد المالك دروكدال المقتول بيد القوات الفرنسية.

وقالت "القاعدة" إنه بعد مقتل عبد المالك دروكدال تم اختيار جزائري آخر هو الشيخ مجاهد يزيد مبارك، المعروف أيضًا باسم أبو عبيدة يوسف العنابي، خلفًا له.

وكان الجيش الفرنسي قد قتل الزعيم السابق لفرع القاعدة في شمال أفريقيا عبد المالك دروكدال في حزيران/يونيو الماضي، في مالي بعد مطاردته لأكثر من سبع سنوات في منطقة الساحل.

(س ر)