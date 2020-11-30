​​​​​​​النظام الإيراني يضيّق الخناق على المعتقلة زينب جلاليان

وأفادت شبكة حقوق الإنسان في شرق كردستان إن النظام الإيراني لا يسمح لأسرة زينب جلاليان بزيارة ابنتهم، وحظرت عليها المكالمات الهاتفية أيضًا، فمنذ نقلها إلى سجن "يزد" لم تتصل بأسرتها إلا مرة واحدة فقط.

وقالت الشبكة أيضًا إن زينب أبلغت أسرتها في اتصال قصير معهم: "إن مسؤولي السجن أخبروها إن لم تتوقف عن نشاطاتها وتتعاون مع قوات الأمن فسيحرمونها من جميع حقوقها".

كما أشارت شبكة حقوق الإنسان في شرق كردستان إلى أنه وبحسب أحد أفراد أسرة زينب جلاليان، إن والد زينب قد اعتُقل من قبل الاستخبارات الإيرانية في مدينة “ماكو” في الأيام الأخيرة، وأُفرج عنه بكفالة بعد أربع وعشرين ساعة.

(س و)