​​​​​​​النيجر: فرنسا تعيد سفيرها وتسحب قواتها بالكامل بحلول نهاية العام

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مساء أمس أن السفير الفرنسي في النيجر سيعود في الساعات المقبلة إلى فرنسا وأن القوات الفرنسية ستغادر هذا البلد بحلول نهاية العام، وذلك إثر مواجهة مع المجلس العسكري النيجري استمرت شهرين، بحسب وكالة فرانس.

وقال ماكرون إن فرنسا قررت إعادة سفيرها من النيجر بعدما رفضت باريس هذا الأمر، وسنضع حدا لتعاوننا العسكري مع النيجر، موضحا أن الجنود الفرنسيين ال1500 سيغادرون في الأسابيع والأشهر المقبلة على أن يتم الانسحاب الكامل بحلول نهاية العام.

وكان الرئيس الفرنسي قال في تصريحات سابقة أن "المجلس العسكري الحاكم في النيجر يحتجز سفير بلاده سيلفان إيتيه وموظفين دبولماسيين رهائن في السفارة".

وقال ماكرون وقتها: "في النيجر، وفي الوقت الذي أتحدث إليكم فيه، لدينا سفير وموظفون دبلوماسيون تم احتجازهم رهائن في سفارة فرنسا"، مضيفا أن "العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم في 26 تموز الماضي يمنعون عن هؤلاء الطعام، والسفير يتناول حصصا غذائية عسكرية".

بدوره، رحب المجلس العسكري الحاكم في النيجر الأحد بالإعلان الفرنسي، معتبرا ذلك "خطوة جديدة باتجاه السيادة".

وقال المجلس في بيان تلي عبر التلفزيون الوطني: "ستغادر القوات الفرنسية وكذلك السفير الفرنسي أراضي النيجر بحلول نهاية العام. هذه لحظة تاريخية تشهد على تصميم الشعب النيجري وإرادته".

وأضاف أن "أي شخص أو مؤسسة أو كيان يهدد وجوده مصالح. بلدنا سيتعين عليها مغادرة أرض أجدادنا شاء ذلك أم أبى".

ومنذ توليه السلطة، ألغى الجيش بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني اتفاقات التعاون الدفاعي بين باريس ونيامي، مستنداً إلى أن القوة الفرنسية موجودة بشكل غير قانوني في النيجر.

(م ش)