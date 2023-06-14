​​​​​​​النواب اللبناني يفشل مجدداً في انتخاب رئيس للبلاد

فشل البرلمان اللبناني اليوم مجدداً في انتخاب رئيس للمرة الثانية عشرة ولم يحصل المرشح المدعوم من حزب الله وحركة أمل، سليمان فرنجية، ولا وزير المالية السابق جهاد أزعور، على عدد كاف من الأصوات للفوز.

وفي الجلسة التي عقدت اليوم الأربعاء، وبعد قرابة خمسة أشهر من آخر جلسة عقدت لانتخاب رئيس، والتي كانت مكتملة النصاب (128 نائباً)، حصل الوزير السابق جهاد أزعور على 59 صوتاً، الوزير السابق سليمان فرنجية 51، ورقة بيضاء 1، الوزير السابق زياد بارود 6، أوراق ملغاة 1، قائد الجيش جوزيف عون 1، لبنان الجديد 8.

وانتهت الجلسة عقب انسحاب نواب من حزب الله وحركة أمل المتحالفة معه، بعد الجولة الأولى مما عطل استمرار النصاب القانوني في الدورة الثانية.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية تشرين الأول الماضي، فشل البرلمان في انتخاب رئيس للبلاد.

(م ش)